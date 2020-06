Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce mercredi 24 juin 2020, une médecin est décédée des suites du Covid-19 à Toamasina, Madagascar, comme le révèle le site L'Express de Madagascar. Il s'agit de la 16ème personnes à décéder à cause du virus. La soignante, âgée de 46 ans et atteinte d'une maladie chronique, avait contracté la maladie au contact de touristes étrangers. Après un séjour d'une dizaine de jours à l'hôpital, son état de santé s'était amélioré, avant de se dégrader une nouvelle fois. Placée sous respirateur, elle est décédée quatre jours après. Elle est la première médecin et la troisième agent de santé à succomber au virus. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

