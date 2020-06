La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 8 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce jeudi 25 juin à 15h00, soit un total de 516 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020.

Sur ces 8 nouveaux cas :

- 2 avaient réalisé un test préalable à leur embarquement dont le résultat était négatif, conformément au protocole sanitaire expérimental mis en place par le Ministère des Solidarités et de la Santé et le Ministère des Outre-mer ; le test réalisé à 7 jours après leur arrivée, au terme de la septaine, s’est révélé positif ;

- 6 ont été testés à leur arrivée à l’aéroport, en provenance de métropole et de Mayotte.



Les sujets contacts sont en cours d’identification, pour la mise en œuvre des mesures de quatorzaine et des tests.



Ces situations confirment l’utilité et la pertinence du dispositif de contrôle sanitaire mis en place par la préfecture et l’ARS de La Réunion, afin d’avoir un suivi renforcé des passagers entrant à La Réunion, et l’importance de respecter les mesures de confinement à l’arrivée et de se soumettre au test 7 jours ou 14 jours après l’arrivée selon les dispositifs.

- Situation épidémiologique au 25 juin 2020 -

512 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 72% sont des cas importés.