Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

L'ARS de Mayotte annonce 41 cas supplémentaires de Covid-19, 28 cas ont été prélevés le 23 juin et 12 ont été prélevés ce mercredi 24 juin. L'île aux parfums déplore toujours 32 décès depuis le début de l'épidémie. Deux Mahorais sont décédés à La Réunion suite à des évacuations sanitaires. Un jeune homme de 19 ans est décédé ce mercredi au CHU nord mais des suites d'une longue maladie, et non du Covid-19. Le nombre total de cas positifs s'élève désormais à 2.508 personnes. En tout 37 personnes sont hospitalisées dont 8 en réanimation. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

