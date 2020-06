Une mesure d'éviction a été décidée à l'encontre de quatre élèves, dont trois scolarisés au collège Montgaillard et une en école élémentaire à Saint-Denis ce jeudi 26 juin 2020, confirme le rectorat. Cette décision a été prise par l'Education nationale après qu'il a été établi que la mère des enfants, originaire de Mayotte et revenue à La Réunion ce mercredi, a été testée positive au Covid-19. Notifiée jeudi à midi des résultats du dépistage, les enfants ont eu le temps de retourner dans leur établissement dans la matinée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Après avoir appris être positive au Covid-19, la mère de famille a notifié les établissements scolaires de ses enfants. Ils ont tous été renvoyés chez eux dès midi. "Avertie par le médecin de prévention académique, j'ai décidé une mesure d'éviction pour ces élèves à partir de ce jour, et ce jusqu'aux vacances, comme le prévoit le protocole" écrit la prinicpale de l'établissement dans un e-mail.

Il a par ailleurs été rappelé aux personnels de l'établissement de bien vouloir respecter "scrupuleusement" les gestes barrières pour " se protéger et protéger les sautres". "Tenons bon, nous y sommes presque !" conclut-elle.

"L'ARS et le médecin référent estiment qu'il n'y a pas de risque de contamination pour le personnel et les autres élèves, les enfants n'ayant été que quelques heures dans leur établissement respectif" indique le rectorat de son côté. Les personnels et les enfants ne seront donc pas testés à leur tour.

De retour chez eux, ils vont désormais effectuer une quatorzaine, tout comme leur mère, avant d'effectuer un dépistage à l'issue de cette dernière.

Cette nouvelle intervient alors que neuf nouveaux cas ont été confirmés entre ce jeudi et ce vendredi, toujours importés. Parmi ces nouveaux cas se trouvent donc la mère de famille.

