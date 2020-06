Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 3 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistré à La Réunion ce samedi 27 juin à 15h00, soit un total de 520 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. Deux de ces nouveaux cas sont importés (dont un dans le cadre d'une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale). Le 3ème cas est en cours d'investigation. A ce jour, 472 personnes ayant contracté la Covid-19 ne sont plus contagieuses et sont considérées comme guéris.

