Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 5 heures

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 2 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce mercredi 1er juillet à 15h00, soit un total de 528 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. Parmi ces nouveaux cas, le premier est un cas importé dépisté à l'issue de la septaine, et le second est une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale. Par ailleurs, 2 cas précédemment en cours d'investigation sont classés cas autochtones secondaires. Nous publions ici le communiqué de la préfecture et de l'ARS. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

