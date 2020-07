L'année scolaire s'est vue écourtée lors de l'annonce du Covid-19. Collégiens, lycéens ou encore étudiants ont dû faire face à cette situation particulière pour terminer leur cursus et décrocher leur diplôme. Pour célébrer la réussite de ses 283 étudiants diplômés en DUT, tout en respectant les gestes barrières, l'Université de La Réunion organise une remise de diplômes entièrement en ligne ce vendredi 3 juillet 2020. Nous publions l'intégralité du communiqué de l'Université ci-dessous.

" Cette année, les étudiants de deuxième année de DUT ont dû faire face à une situation particulière pour terminer leur cursus et décrocher leur diplôme. Dès le début du confinement, dans le cadre d’un plan de continuité pédagogique, des cours à distance ont été mis en place permettant la poursuite des

enseignements. Les enseignants et les entreprises se sont adaptées. Les étudiants ont réussi à maintenir des efforts de travail constants jusqu’au mois de juin.

Ce sont au total 283 étudiants qui obtiennent ainsi leur Diplôme Universitaire de Technologie cette année, soit plus de 96 % de réussite (96% en 2019).

Chaque année, l’IUT organise une grande cérémonie pour célébrer ce moment, à laquelle les diplômés, les parents des diplômés ainsi qu’un grand nombre de partenaires sont invités. Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, le format habituel n’est pas possible. Souhaitant cependant, et plus que jamais, célébrer la réussite des nouveaux diplômés de DUT, l’IUT innove cette année afin de proposer, avec l’appui de la Direction de l'Audiovisuel, du Multimédia et de l'Accessibilité Numérique de l’Université de La Réunion, une cérémonie de diplômes entièrement en ligne.

Voici le dispositif qui sera déployé :

• Le tournage en direct se déroulera sur le plateau multimédia du Parc Technologique Universitaire. Plusieurs invités interviendront (dans le respect des règles de distanciation) : la direction de l’IUT, les Chefs de département afin d’annoncer les lauréats, les majors La cérémonie sera animée par Brice Liie, artiste, auteur et comédien réunionnais. Pour les personnalités officielles qui ne pourraient pas se déplacer, des duplex sont prévus.

• Les diplômés seront présents en visio conférence. Des écrans sont donc prévus sur le plateau pour que les diplômés soient " au centre " du dispositif.

• L’émission sera diffusée sur la page Facebook de l’IUT de la Réunion (IUT de La Réunion Officiel) et la chaine Youtube de l’IUT pour permettre au plus grand nombre de suivre l’événement. Les parents et les familles pourront donc suivre l’événement.

Le parrain de la promo 2020 est M. Michel Dijoux, chef d’entreprise de la Réunion, Président du groupe Dijoux (Holding détenant en totalité ou en majorité 89 filiales et minoritairement 4 filiales), gérant de nombreuses sociétés à la Réunion (SODAFC, SOLAR REUNION, CORELEC, GTE REUNION...) et personnalité très impliquée dans le monde économique et associatif. Il a été élu manager de l’année en 2007 et décoré de l’insigne de chevalier de l’ordre

national du mérite."