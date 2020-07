Tous les marins du roulier "Hoegh Trove" sont négatifs au Covid-19, annonce le Grand port maritime ce mercredi 1er juillet 2020. Arrivé ce mardi au port depuis l'Afrique du Sud, l'ensemble des membres d'équipage étaient considérés comme cas suspects de Covid-19. Ils avaient en effet été potentiellement en contact avec un docker sud-africain testé positif. Les manutentions, suspendues jusqu'à l'arrivée des résultats, ont pu reprendre dans la matinée. Le navire devrait quitter La Réunion dans la journée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le navire avait fait une escale à Durban en Afrique du Sud il y a de cela deux semaines environ. Sur place, un docker sud-africain était monté à bord dans le cadre d'opérations de manutention. Il s'avère finalement que cette personne est positive au Covid-19. L'ensemble des membres d'équipage ont donc été testés dans la matinée de mardi par des de l'ARS.

- Les résultats toujours en attente pour le charbonnier -

Le charbonnier, lui aussi en provenance d’Afrique du Sud, est lui toujours en rade au large du Port des Galets. Des sauveteurs en mer de la SNSM ont été mobilisés par l'ARS pour y transporter deux personnels du CHU Nord et les tester. Leurs résultats ne sont pour l'instant pas connus, et ces derniers doivent désormais attendre pour savoir s'ils pourront - ou non - accéder au Grand port maritime.

Pour l'heure, le bateau reste au large, regardez :

Aucun de ces marins n'a touché terre à La Réunion.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com