Publié il y a 4 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 3 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 enregistrés à La Réunion ce jeudi 2 juillet 2020 à 15h00, soit un total de 531 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. Le premier est un cas importé dépisté au cours de sa quatorzaine et les deux autres sont des cas autochtones. Par ailleurs, 3 cas précédemment en cours d'investigation et dépistés lors de la semaine précédente sont classés autochtones. Aucun lien n'est identifié entre ces différents cas autochtones, il ne s'agit donc pas de "cluster" ou de chaines de contamination sur le territoires. (Photo rb/www.ipreunion.com)

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 3 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 enregistrés à La Réunion ce jeudi 2 juillet 2020 à 15h00, soit un total de 531 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. Le premier est un cas importé dépisté au cours de sa quatorzaine et les deux autres sont des cas autochtones. Par ailleurs, 3 cas précédemment en cours d'investigation et dépistés lors de la semaine précédente sont classés autochtones. Aucun lien n'est identifié entre ces différents cas autochtones, il ne s'agit donc pas de "cluster" ou de chaines de contamination sur le territoires. (Photo rb/www.ipreunion.com)