Cyclamed infome que "chaque année, grâce à l'implication des citoyens réunionnais, des 246 pharmacies et des 3 grossistes-répartiteurs du territoire, 90 tonnes de Médicaments Non Utilisés (MNU) à usage humain, périmés ou non, sont collectées et valorisées par l'éco-organisme Cyclamed. Durant le confinement, il avait été recommandé aux patients de faire le tri de leur armoire à pharmacie et d'attendre le déconfinement pour se rendre en pharmacie afin de rapporter ses MNU." Nous publions ci-dessous le communiqué. (photo rb/ipreunion.com)

Présent à La Réunion depuis 2002, l’éco-organisme Cyclamed a pour mission de collecter et de valoriser énergétiquement les Médicaments Non Utilisés à usage humain, périmés ou non, rapportés par les particuliers dans les pharmacies. L’association, agréée par les pouvoirs publics, entend ainsi sécuriser l’élimination des MNU, afin de protéger l’environnement et de préserver la sécurité sanitaire domestique.

Les pharmacies sont les seules habilitées à récupérer les MNU des ménages, dont c’est une obligation légale depuis 2007. Ces MNU, une fois déposés dans des cartons Cyclamed spécifiques, sont collectés par les grossistes-répartiteurs lors de leur tournée journalière dans les officines pour la distribution des produits pharmaceutiques. Les cartons Cyclamed sont ensuite acheminés pour être traités dans l’unité de valorisation énergétique SNVE Grand-Quevilly près de Rouen. " Au total, avec l’aide des patients réunionnais, des 246 pharmacies et des 3 grossistes-répartiteurs du territoire, ce sont environ 90 tonnes de MNU qui sont valorisées annuellement en électricité et en chauffage " indique Sandrine Sinapayel, responsable Environnement au Syndicat de l’Importation et du Commerce de la Réunion (SICR).

En 2020, Cyclamed a choisi de faire appel au SICR pour être son représentant local. " En tant que facilitateur, le SICR lui permet d’amplifier ses actions sur le territoire et d’avoir un relais de proximité auprès des professionnels du médicament, des prestataires, des institutionnels et du grand public " ajoute Sandrine Sinapayel. La collaboration s’est amorcée depuis le déconfinement, phase qui a permis à Cyclamed de reprendre sa collecte de MNU en pharmacie. " En effet, tout au long du confinement, l’éco-organisme avait sensibilisé la population sur l’importance de garder, en toute sécurité, leurs MNU chez eux. Avec le retour à la normale, les patients réunionnais peuvent à nouveau les rapporter en pharmacie " ajoute-t-elle.

Pour inciter les patients à retourner leurs MNU en pharmacie, Cyclamed a mis à disposition des pharmacies un kit d’affiches destiné aux officinaux et au grand public. Le message reste simple : séparation et tri affiné des emballages en carton et notices en papier à mettre préalablement dans le tri sélectif du domicile pour un recyclage matière, avant de rapporter les MNU à la pharmacie. " En complément, une campagne à la télévision lancée dès le 6 juillet jusqu’au 2 août visera à encourager nos concitoyens à bien identifier les médicaments des autres produits de santé pour ne rapporter en pharmacie que les Médicaments Non Utilisés. Si un doute subsiste sur le produit, le moteur de recherche accessible sur la page d’accueil du site Internet de Cyclamed

permettra au patient, en un simple clic, d’obtenir la réponse " conclut la responsable Environnement au SICR. Cyclamed met également à disposition un flyer comprenant les : " 10 conseils pour bien gérer son armoire à pharmacie ".