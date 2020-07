Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Deux nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés par les autorités sanitaires ce vendredi 3 juillet 2020. Il s'agit "de cas importés : un a été dépisté à l'issue de sa septaine et le deuxième a été testé à son arrivée à l'aéroport" précise la préfecture. Au total, depuis l'apparition du premier cas le 11 mars dernier, 533 patients ont été recensés. "385 sont des cas importés, 76 sont des cas autochtones secondaires (personnes ayant un lien direct avec des cas importés) et 70 sont des cas autochones (personnes ayant un lien indirect ou n'ayant aucun lien avec un cas importé)" précise l'Agence régionale de santé. Depuis le début de l'épidémie les cas importés constituent donc la part la plus important du bilan. Un état de fait faisant craindre une possible augmentation des cas dès le 10 juillet date de la fin de la septaine obligatoire

Deux nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés par les autorités sanitaires ce vendredi 3 juillet 2020. Il s'agit "de cas importés : un a été dépisté à l'issue de sa septaine et le deuxième a été testé à son arrivée à l'aéroport" précise la préfecture. Au total, depuis l'apparition du premier cas le 11 mars dernier, 533 patients ont été recensés. "385 sont des cas importés, 76 sont des cas autochtones secondaires (personnes ayant un lien direct avec des cas importés) et 70 sont des cas autochones (personnes ayant un lien indirect ou n'ayant aucun lien avec un cas importé)" précise l'Agence régionale de santé. Depuis le début de l'épidémie les cas importés constituent donc la part la plus important du bilan. Un état de fait faisant craindre une possible augmentation des cas dès le 10 juillet date de la fin de la septaine obligatoire