Alors que la circulation du Covid-19 est toujours active à Mayotte, la liaison aérienne avec La Réunion reste limitée à un vol par semaine, confirme la préfecture. S'il avait initialement décidé d'augmenter progressivement le nombre de vols commerciaux hebdomadaires, pour passer à quatre par semaine à partir du 29 juin, la situation sanitaire à Mayotte ne permet pas de le mettre en place. Le nombre de passager par vol est par ailleurs plafonné à 260. "Les préfectures et les ARS de La Réunion et de Mayotte sont mobilisées ensemble pour sécuriser la liaison aérienne entre nos deux îles. Cette liaison est en effet essentielle à la vie des familles, à la continuité des soins et à l'économie des territoires" précise la préfecture de La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

