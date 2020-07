Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

La 22ème édition des Journées des tortues marines se poursuit ce dimanche 5 juillet 2020 et le succès est au rendez-vous. "A 9h30 nous avons déjà atteint la jauge post COVID et devons faire patienter certains de nos visiteurs" explique le directeur de Kélonia, Stéphane Ciccione. Le centre de soins remercie les visiteurs pour leur fidélité et leur compréhension. Patience, donc, c'est le jeu ! (Photos Kélonia)

La 22ème édition des Journées des tortues marines se poursuit ce dimanche 5 juillet 2020 et le succès est au rendez-vous. "A 9h30 nous avons déjà atteint la jauge post COVID et devons faire patienter certains de nos visiteurs" explique le directeur de Kélonia, Stéphane Ciccione. Le centre de soins remercie les visiteurs pour leur fidélité et leur compréhension. Patience, donc, c'est le jeu ! (Photos Kélonia)