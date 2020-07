En pleine crise sanitaire liée au coronavirus, les transports publics apparaissent comme un acteur incontournable de la reprise économique à La Réunion. Les 6 réseaux de transport en commun ont su s'adapter en un temps record à l'impact du Covid-19 sur la vie sociale - mise en place de gestes barrières et confinement en tête. Il s'agit aujourd'hui pour eux de relever le défi d'un déconfinement en toute sécurité. Ce qui ne saurait se faire sans la participation des Réunionnais.

-Des réseaux qui déconfinent les transports... et les esprits-

Conscients de leur rôle incontournable dans la vie économique de l’île, les transports en commun réunionnais mettent tout en œuvre pour conjuguer continuité de service de public et sécurité des voyageurs et des collaborateurs. En effet, depuis le 11 mai, la totalité des bus des 6 réseaux de transports circulent à nouveau sur les routes de l’île.

Un “déconfinement” des transports en commun qui semble déjà produire ses effets puisque leur fréquentation repart à la hausse (+17 % en moyenne depuis le 11 mai). Même si elle n’a pas retrouvé son niveau initial, les directeurs de réseaux sont optimistes : “Nous appliquons rigoureusement les mesures sanitaires obligatoires afin que la clientèle se sente en confiance et que l’on reprenne la route ensemble !”

Les 6 réseaux de transports en commun ont mis en place un ensemble de mesures strictes, dans le respect des règles gouvernementales, claires et rassurantes pour permettre aux voyageurs comme aux salariés des réseaux d’évoluer sereinement au quotidien.

-Des voyageurs qui jouent le jeu et de plus en plus nombreux-

Si tout est organisé pour que les Réunionnais reprennent leur route sereinement à bord de leurs bus, les responsables des réseaux tiennent à souligner que les passagers ont également un grand rôle à jouer dans ce nouveau départ. Il est capital que chacun respecte les gestes barrière (notamment le port du masque), pense à acheter son titre de transport avant de monter dans le bus et le valide. Autant d’actions simples qui permettront de lutter contre la propagation du virus et de donner aux réseaux de transports publics les moyens d’assurer leur mission dans de bonnes conditions.

Même si la fréquentation reste inférieure à celle d’avant la crise, les voyageurs reviennent de plus en plus nombreux, et cette dynamique est un signe d’encouragement pour les équipes. Il importe que cette courbe positive se poursuive car elle est le gage de la survie des entreprises de transport qui exploitent les réseaux.

-Une mobilisation continue depuis le confinement-

Les réseaux de transports en commun constituent aujourd’hui un levier fondamental de la relance économique à La Réunion. On peut également rappeler le rôle fort qu’ils ont joué dans le maintien de l’activité, même très ralentie, durant la période du confinement.

Tous les réseaux ont en effet su s’adapter très rapidement aux mesures imposées par le gouvernement. Et surtout, tous ont maintenu leur service pour assurer aux Réunionnais parmi les plus fragiles leur droit à la mobilité. Pas moins de 500 000 personnes ont pu continuer à prendre le bus durant les 8 semaines du confinement.

Une continuité de service qui n’aurait pas été possible sans les 1 500 chauffeurs, contrôleurs et agents mobilisés.