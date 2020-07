L'association Unir Océan Indien, en partenariat avec l'Association Jeunesse Bas de la Rivière (AJBLR) offrira, ce samedi 11 juillet 2020, un colis alimentaire à 300 familles résidant dans trois quartiers prioritaires de Saint-Denis : Bas de la Rivière, Petite-Île et Lataniers. Les colis seront préparés dès 8h à l'école Jules Reydellet A (Bas de la Rivière) et seront distribués en porte à porte par une équipe de bénévoles. Nous publions le communiqué ci-dessous.

La crise économique et sanitaire liée au COVID-19 a pour conséquence que de plus en plus de personnes sont en situation de précarité. Les demandes d’aide alimentaire sont de plus en plus importantes chaque jour et il y a un nouveau public de bénéficiaire : salariés de la classe moyenne et chefs d’entreprise notamment.

Ce nouveau monde avec ces nouveaux problèmes induit une urgence sociale que nous devons prendre en considération. Plus que jamais, nous devons être vigilant. Plus que jamais, nous devons aider. Il en va de la cohésion de la société réunionnaise, déjà largement fragilisée par la précarité historique de l’île.

En réponse à cette situation, notre association, grâce à la synergie associative, a distribué, pendant et après le confinement, plus de 20 tonnes de denrées alimentaires à des familles démunies de toute l’île.

Parce que la solidarité est un moyen de nous retrouver autour de valeurs communes et de célébrer la richesse de notre diversité, Unir OI poursuit son engagement en faveur des plus vulnérables.

Grâce à nos généreux donateurs, particuliers et entreprises, elle aura le plaisir de distribuer à 300 familles un colis complet comprenant 17 produits de première nécessité : riz, grains, huile, conserve, farine, sucre, lait, sel, pâtes, etc.