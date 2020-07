Alors que l'état d'urgence sanitaire se termine ce vendredi 10 juillet 2020, la quatorzaine et la septaine obligatoires à l'arrivée sur le territoire réunionnais doivent elles aussi être levées. Mais, dans un contexte où l'on voit apparaître de nouveaux cas autochtones, les modalités de ces suppressions restent pour l'instant inconnue. Les décrets décidant des nouvelles modalités de voyage ne sont pour l'instant toujours pas publié, le remaniement du gouvernement ayant bouleversé les plans. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Septaine, pas septaine ? Pour l'heure, elle reste obligatoire, la loi restant encore inchangée. C'est ce vendredi que le Conseil constitutionnel doit trancher, alors que les tests PCR doivent être rendus obligatoires afin de pouvoir prendre l'avion en direction de La Réunion et du reste des territoires ultra-marins.

En attendant les mesures nationales, la préfecture reste donc dans le flou quant aux éventuelles décisions à prendre au niveau local. Mais déjà la fin de la septaine obligatoire inquiète, alors que le nombre de cas autochtones continuent d'augmenter ces dernières semaines.

Pour l'heure, certains médecins comme Alain Domercq, président du Conseil inter régional de l'Ordre des médecins, considèrent tant qu'un décret en décidera autrement, la septaine restera d'actualité. Il nous en parlait ce jeudi lors de notre Facebook live hebdomadaire, regardez :

- Un plan en quatre étapes -

L'Agence régionale de santé (ARS) se prépare d'ores et déjà à l'après-septaine, avec un plan en quatre étapes. "Nous concentrons principalement nos efforts sur les tests et la compréhension de la circulation du virus" explique le Dr. François Chièze, directeur de la veille sanitaire à l'ARS.

Le premier volet se concentre donc sur l'augmentation du nombre de dépistages, alors que 60.000 ont été réalisés depuis le début de l'épidémie. L'ARS veut ensuite remobiliser la population réunionnaise, qui semble s'être relâchée ces derniers temps : "1.760 résidents d'EHPAD ou d'autres établissements médico-sociaux ont été identifiés. Nous leurs avons proposé d'être testés, mais seuls 380 d'entre eux ont acceptés" déplore l'épidémiologiste.

Troisièmement, l'ARS insiste sur l'importance de retrouver les gestes barrières, et de les intégrer à son quotidien, "afin que cela devienne naturel" insiste le Dr. Chièze. Car, en effet, depuis quelques temps, rares sont ceux à porter un masque dans les lieux publics.

Enfin, les autorités sanitaires souhaitent établir une liste des médecins disponibles sur l'île à destination des touristes attendus pour les deux mois à venir. "Si je doute que l'afflux soit important, il est nécessaire que les touristes sachent qui contacter en cas de symptômes" explique le Dr. Chièze.

Un dispositif de test obligatoire avant le départ, et d'un second facultatif une semaine après l'arrivée, est en cours d'élaboration. Les touristes continueront aussi à recevoir des SMS d'informations pour les aiguiller pour se faire dépister.

- Des cas autochtones en hausse -

Depuis quelques semaines, le nombre de cas autochtones sont en hausse. Pour autant, l'ARS ne s'alarme pas outre mesure. "Il s'agit de cas isolés ou de familles entières, donc il n'existe pour l'instant pas de cluster" précise l'ARS. De plus, les cas autochtones semblent plus importants aujourd'hui car, au plus fort de l'épidémie, le nombre de cas quotidien étaient bien plus élevés. En comparaison, la proportion reste donc faible. De plus, comme mentionné précédemment, certains de ces cas autochtones sont relégués en cas contact une fois les investigations terminées. "La preuve que le contact-tracing fonctionne" fait remarquer l'ARS.

Pour autant, ces nouvelles apparitions doivent alerter : les Réunionnais ont relâché leur garde face au virus, et les gestes de barrière ne sont que très peu respectés. Si la septaine reste d'actualité en attendant qu'un décret en décide autrement, dans quelques temps, les touristes pourront se déplacer librement. Raison de plus pour faire d'autant plus attention.



as / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com