Alors qu'elle se développe peu à peu en métropole, la DSVA (Désinfection des surfaces par voie aérienne), arrive à La Réunion. Serto Environnement est la première entreprise péi à proposer un appareil permettant de tuer les virus sur les surfaces. Une solution pour professionnels et particuliers pour désinfecter un espace public rapidement et dans sa totalité. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Si les professionnels de santé en apprennent chaque jour un peu plus sur le Covid-19, les études s’accordent à dire que le virus reste actif plusieurs heures sur du carton, environ une journée sur du métal et jusqu’à trois jours sur du plastique. Une caractéristique qui favorise sa forte propagation, notamment dans les lieux fréquentés par le public.

Aussi, plusieurs entreprises ont mis au point la DSVA (Désinfection des surfaces par voies aériennes), une technique consistant à propulser un désinfectant dans l’air grâce à un diffuseur. Serto Environnement est la première entreprise péi à le réaliser.

“C’est une machine montée, conçue et mise en place à La Réunion. C’est quelque chose qui me paraît important de dire qu'elle fabriquée et assemblée ici”, se félicite le directeur général Alfano Calogero.

- Des abattoirs à la ville -

Alfano Calogero, le directeur général de Serto Environnement, a fait toute sa carrière dans les milieux de production et de transformation animale. C’est là qu’on retrouve l’origine de la DSVA. En 2007, il déposait un brevet intitulé “Procédé et appareil de diffusion d’un produit liquide par atomisation dans l’air”. Une nécessité dans une filière ayant connu de multiples épidémies telles les grippes aviaires, la vache folle ou encore les grippes porcines.

C’est de cette expérience de la désinfection dans le secteur agro-alimentaire que découle la DSVA. “Elle a été créée pour les abattoirs, on la remet au goût du jour pour le Covid et tous les virus qui peuvent exister”, résume Antony Glorieau, en charge de la vente des appareils.

“C’est à la demande de pharmaciens qui voulaient décontaminer leurs officines au début de la crise sanitaire. Pour nous c’était assez simple, c’est quelque chose qu’on a travaillé pendant 20 ans”, rappelle Alfano Calogero. “On est à l’origine des produits, il y a eu des années de recherche. L’objectif est de proposer de la désinfection à un prix à la portée de tout le monde.”

- Pour les professionnels et les particuliers -

Les appareils de Serto Environnement permettent donc la diffusion par voie aérienne de produits de désinfection. La dispersion du produit se fait par atomisation grâce à des buses spécifiques produisant un brouillard composé de micro gouttelettes.

L’action du liquide diffusé s’exerce par contact sur les surfaces et sur les micro-organismes présents dans l’air. “On utilise deux produits naturels conçus spécifiquement pour la DSVA. L’intérêt, c’est que le produit soit actif sur 100% des surfaces et qu’il y ait une rémanence”, explique Alfano Calogero.

Transportable comme une valise, la DSVA de Serto Environnement est disponible en plusieurs formats pour s’adapter à différents espaces à désinfecter : des chambres d’hôtels et de gîtes, aux transports en commun, en passant par les salles de cinéma. Tous types de locaux sensibles où les risques liés à une contamination sont élevés.

Il est d'ores et déjà possible de passer commande auprès d'Antony Glorieau en le contactant au 0693 04 17 63.

aa / www.ipreunion.com / redac@ipreunion