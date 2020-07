Les données le confirment : le nombre de nouveaux cas de Covid-19 recensés chaque jour ne fait qu'augmenter depuis le mois de juin, notamment depuis la fin du motif impérieux pour prendre l'avion. L'absence de septaine en juillet-août fait redouter à la communauté médicale une seconde vague. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce dimanche, le nombre de cas journaliers à La Réunion a fait un bond : 16 nouveaux cas dont 14 importés. Ces voyageurs ont été dépistés positifs à leur arrivée à l'aéroport, depuis vendredi soit un jour avant le décret rendant obligatoire les tests obligatoires 72 heures avant le départ pour les voyageurs à destination de La Réunion. On compte désormais 593 cas cumulés à La Réunion.

Début juin et depuis le 18 mai, date du déconfinement, le nombre de nouveaux cas par jour était plutôt stable variant entre 0 et 3. La dizaine a été dépassée à trois reprises ces derniers jours avec 11, 12 puis 16 nouveaux cas recensés d'un coup.

Plusieurs facteurs : la reprise d'une "vie normale" avec des activités et des mouvements de foule à nouveau plus denses, l'oubli des gestes barrières et bien sûr la fin du motif impérieux le 22 juin, permettant à n'importe quel voyageur de venir à La Réunion désormais.

"Cela démontre l'importance du contrôle sanitaire aux frontières mis en place par l'agence régionale de santé", justifient les autorités dans un communiqué, assurant que "les personnes concernées ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral individuel de mise en quatorzaine et seront strictement contrôlées par les services de l’État".

