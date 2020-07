Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 9 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce mercredi 15 juillet à 15h00, soit un total de 608 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. La Réunion dépasse donc le cas symbolique des 600 cas et le nombre de cas autochtones continue d'augmenter, notamment à cause de l'expansion du virus au sein d'une même famille. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 9 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce mercredi 15 juillet à 15h00, soit un total de 608 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. La Réunion dépasse donc le cas symbolique des 600 cas et le nombre de cas autochtones continue d'augmenter, notamment à cause de l'expansion du virus au sein d'une même famille. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)