L'Agence régionale de santé a annoncé mettre en place une campagne de dépistage du Covid-19 en commençant par la ville de Saint-Louis. Des tests y sont effectués gratuitement pour repérer plus facilement l'apparition des cas autochtones (qui ne sont donc pas liés à un voyage récent) et pour avoir une meilleure estimation de la circulation virale. Alors irez-vous vous faire tester ? (Photo d'illustration AFP)

L'ARS lance une "vaste campagne de dépistage" du Covid-19. Celle-ci commence par Saint-Louis avec cette semaine deux créneaux sur les marchés forains : ce mercredi 15 juillet au matin, sur la place Raymond Barre ZAC l'Avenir, et vendredi 17 juillet place de l'Eglise à la Rivière.

Au détour de ses courses, au milieu des carottes, des chouchoux et des tomates, on peut donc faire un petit test nasal pour en avoir le coeur net : suis-je atteint du Covid sans le savoir ?

"La commune de Saint-Louis est la première ville à répondre favorablement et à s’associer à cette démarche" indique l'ARS. Une opération qui déployée par la suite dans d’autres lieux de l’île.

Les professionnels de santé le disaient depuis le début : testez, testez, testez. C'est le seul et unique moyen d'avoir un meilleur aperçu de la circulation virale sur un territoire. Les stratégies de dépistage vont être amplifiées un peu partout en France et notamment à La Réunion pour éviter au mieux la propagation du virus et éviter toute naissance de "cluster" c'est-à-dire d'une chaîne de contamination locale.

Un dispositif qui semble d'autant plus nécessaire que les vols ont maintenant repris, sans motif impérieux et sans septaine, mais avec le test obligatoire. Le dépistage semble être la stratégie numéro 1 de l'ARS désormais, alors que fut un temps il en manquait pour satisfaire aux demandes des professionnels de santé. On disait même que tester à tour de bras n'avait pas d'intérêt réel faute de symptômes.

Aujourd'hui que les cas autochtones repartent à la hausse, il semble urgent de dépister la population. Mieux vaut prévenir que guérir, mais s'il a fallu guérir un peu avant et que beaucoup avaient déjà prévenu...

Alors pensez-vous que ce soit la solution pour protéger notre île ? Le dépistage massif nous permettra-t-il de limiter la casse ? Allez-vous franchir le pas et faire ce court (mais pas très agréable) prélèvement nasal pour savoir si vous êtes porteur du Covid ? Comme chaque mercredi, direction nos pages officielles Facebook et Twitter pour répondre à notre sondage du jour : "tests gratuits : irez-vous vous faire dépister sur les marchés ?"

