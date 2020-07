L'association BOSKA, comme de nombreuses associations, s'est lancée dans la production de masques depuis le début de la crise sanitaire. Après avoir distribué des masques aux personnels soignants ils ont, cette fois-ci, remis leur nouvelle production aux familles des pompiers. L'objectif de cette action était de " rendre hommage et attirer le regard des jeunes des quartiers sur l'importance des pompiers dans la vie de la société et la nécessité de les respecter ". Les masques ont été remis au pompier de la caserne Saint-Louis ce mardi 30 juin. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'association. (photo : Association Boska)

"A Saint-Louis l’association BOSKA, très active, sur le terrain dans le domaine de la médiation et de l’insertion, mais aussi organisatrice d’événements à succès tels que le Kabar du 20 Décembre, le

Festigol dans le cadre de la fête de la musique, la fête des voisins dans le quartier du Gol, ainsi que le festival du rire "GOL’RI", s’est engagée avec ses bénévoles dans la contribution à la fabrication de masques, en lien avec la crise sanitaire du Covid-19.

Après avoir remis plus d’une cinquantaine de masques aux personnels soignants, l’Association BOSKA a choisi de remettre sa nouvelle production aux familles des pompiers.

Tout comme les soignants, les pompiers se sont retrouvés aux premières loges pour accompagner la population dans le cadre de cette pandémie.

Pour leur rendre hommage et attirer le regard des jeunes des quartiers sur l’importance des pompiers dans la vie de la société et la nécessité de les respecter, voire peut-être de susciter des vocations, les bénévoles de l’association ont fabriqué des masques " rouge et bleu " aux couleurs des pompiers, pour leur faire un petit clin d’œil.

La production de masques normalisés a été remise aux pompiers de la caserne de St Louis ce mardi 30 juin 2020 à l’intention de leurs familles, par les représentants de l’association : Zakiou-Boun Soilihi (dit Alpha), Président ; Rahimou Soula-Malidi (dit Anziz), trésorier. Ces derniers avaient invité pour les accompagner dans cette démarche Mme Annie Hoarau, par ailleurs Conseillère Départementale, qui voit là un beau geste en faveur des familles des pompiers et une amorce à une meilleure perception des pompiers auprès des jeunes des quartiers.

Les membres de l’association BOSKA souhaitent s’affirmer et s’engager comme représentants généreux d’un collectif compétent et talentueux, c’est un bel espoir pour d’autres projets à venir "