Les derniers chiffres publiés par Santé publique France confirment que l'on observe une reprise de l'épidémie de Covid-19. Trois régions repassent en rouge sur le critère du taux de reproduction, le fameux R0. C'est lui qui détermine combien de personnes risquent d'être contaminées par un cas positif. Ce taux à La Réunion est de 2,26 ce qui signifie qu'une personne malade risque de contaminer 2 personnes en moyenne. En France, ce taux est de 1,18. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les nouveaux chiffres publiés par Santé publique France ne sont pas bons pour La Réunion. Le taux de reproduction du virus repart à la hausse et trois régions sont classées "rouge" à cause de leur taux de reproduction élevé. C'est le cas de la Bretagne, la région PACA... et La Réunion.

Selon les cartes diffusées par le ministère de la Santé et Santé publique France, l'indice de reproduction pour La Réunion passe à 2,26 contre une moyenne nationale de 1,18. Cela signifie qu'une personne contaminée en contamine en moyenne plus de 2 à son tour. Un taux qui justifie le passage au rouge.

D'autres critères sont pris en compte par les autorités sanitaires notamment le taux d'occupation des lits en réanimation, le taux d'incidence (tests positifs pour 100.000 habitants) et le taux de positivité des tests. La Réunion apparaît en vert sur les trois autres cartes.

Ces chiffres sont communiqués alors que le Premier ministre vient d'annoncer le port obligatoire du masque dans les lieux clos, partout en France, à partir de la semaine prochaine. Une semaine clé pour La Réunion puisqu'elle symboolise aussi le passage au test obligatoire avant de monter dans l'avion pour voyager vers notre île. Celui-ci devra à tout prix être réalisé dans les 72h précédent le vol et bien entendu être négatif au moment d'embarquer.

A La Réunion, le bilan est pour l'instant de 612 cas cumulés depuis le début de l'épidémie. Le nombre de cas autochtones augmente très sensiblement avec des contaminations recensées au sein de plusieurs familles. Ce mercredi 15 juillet, 9 nouveaux cas ont été enregistrés à La Réunion dont 5 autochtones. L'ARS a notamment évoqué au cours d'une conférence une expansion du virus au sein d'une même famille.

Ce jeudi 16 juillet ce sont 4 nouveaux cas qui ont été annoncés, 1 est un cas importé, les autres sont autochtones, dont 1 autochtone secondaire et 2 cas autochtones liés à des cas précédemment signalés au sein de deux familles distinctes, à nouveau.

