La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 2 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce vendredi 17 juillet à 15h00, soit un total de 614 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. Il s'agit de deux cas autochtones liés à des cas précédemment signalés au sein d'une famille. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les tests réalisés mercredi 15 juillet à Saint Louis, auprès de 155 personnes volontaires, sont tous négatifs.



- Situation épidémiologique au 17 juillet -

614 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 71% sont des cas importés.





- Publication d'une carte affichant le R0 -

Des cartes ont été publiées par Santé Publique France indiquant que La Réunion serait en rouge sur l’indicateur " R Effectif ". Pour rappel, cet indicateur a pour objectif de rendre compte de la prolifération des contaminations au sein d’un même territoire et il mesure ainsi le nombre moyen de personnes contaminées par un cas initial de COVID.



La méthodologie de calcul utilisée au national pour toutes les régions prend en compte tous les cas de COVID dépistés, sans faire la distinction entre les cas autochtones et les cas importés. Elle n’est donc pas adaptée à la situation particulière de La Réunion.



Le R0 ne se calcule en effet pas à partir de cas importés et le nombre de cas autochtones actuellement détectés à La Réunion ne permet pas d’avoir une donnée fiable sur ce sujet au vu de la petite taille de l’échantillon. Cet indicateur, dans son calcul actuel, n’est donc pas significatif dans notre contexte insulaire.



A noter que, pour la seule prise en compte du nombre de cas nouveaux, hors ceux importés, La Réunion présente une incidence de 1,6 cas nouveaux pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours contre une moyenne nationale de 5,8.