A la veille de la mise en place du port du masque obligatoire dans les lieux publics clos, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale rappelle qu'il est obligatoire de porter un masque sur le lieu de travail. Nous publions leur communiqué ci-dessous.

Plusieurs départements français, dont le département de La Réunion, connaissent une augmentation sensible des cas de COVID-19, faisant craindre une reprise de l’épidémie.



Dans ce contexte, le Premier ministre a annoncé le 16 juillet dernier l’adoption imminente d’un décret visant à rendre le masque obligatoire dans les lieux publics clos.



Dans l’attente de ce texte, dont la parution devrait intervenir au début de cette semaine, le Centre de gestion tient à rappeler l’importance du port du masque sur les lieux de travail des fonctionnaires publics territoriaux.



Celui-ci doit être particulièrement encouragé dans les cas où il n’est pas possible d’assurer la distanciation physique, tant entre les agents qu’entre les agents et le public.



A cette fin, le Centre de gestion a procédé à plusieurs adaptations de son Plan de reprise d’activités (PRA) arrêté dans le cadre du Plan national de levée du confinement.



Ces adaptations rendent obligatoire le port du masque ou de tout équipement isolant dans les configurations suivantes :



- En bureau partagé et / ou en open space, sauf si les aménagements de ces espace permettent de garantir l’application de la distanciation sociale,

- Lors des réunions,

- Lors des déplacements des collaborateurs dans les espaces communs,

- Pour tous les agents " mobiles ", tels que les agents chargés de l’entretien ou de la logistique.



Le Centre de gestion tient à rappeler aux employeurs que son Pôle santé et l’ensemble de ses équipes se tiendront à leur disposition, dès la parution du décret, en vue d’aider les collectivités à se mettre en conformité avec la nouvelle règlementation.