Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

C'était une mesure annoncée par Emmanuel Macron en début de semaine : le port du masque est obligatoire à partir de ce lundi 20 juillet dans les lieux clos publics. Cela signifie les magasins, les supermarchés, les banques etc... Une mesure valable sur l'ensemble du territoire, Métropole et Outre-mer, alors que les gestes barrières sont de moins en moins appliqués aujourd'hui et que les autorités sanitaires observent une légère reprise épidémique. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C'était une mesure annoncée par Emmanuel Macron en début de semaine : le port du masque est obligatoire à partir de ce lundi 20 juillet dans les lieux clos publics. Cela signifie les magasins, les supermarchés, les banques etc... Une mesure valable sur l'ensemble du territoire, Métropole et Outre-mer, alors que les gestes barrières sont de moins en moins appliqués aujourd'hui et que les autorités sanitaires observent une légère reprise épidémique. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)