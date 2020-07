Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

On en a distribué des millions afin d'endiguer l'épidémie de Covid-19 et sauver des vies, mais à quel prix ? Depuis des années, les plastiques à usage unique polluent les océans et posent de sérieuses problématiques environnementales. Depuis la fin du confinement, de nouveaux déchets ont envahi les rues, et les espaces verts à côté des mégots, papiers et autres objets du quotidien : les masques et gants à usage unique. Sur la plage, dans les caniveaux, ou accrochés à une branche, ils font désormais partie du paysage. Charlotte et Eva présentaient ce matin à Kelonia leur campagne de sensibilisation sur l'impact de ces masques à usage unique sur les océans et la faune marine.(photo : Kelonia)

