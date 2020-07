Dans une lettre ouverte adressée au gouvernement, au préfet et à l'ARS de Mayotte, le Collectif des Citoyens de Mayotte à travers la signature de sa présidente Estelle Youssouffa, réclame le passage au vert de l'île aux parfums. Pour le collectif, l'épidémie a diminué sur le territoire, il demande donc la fin de l'état d'urgence sanitaire et celle du motif impérieux qui selon lui gardent Mayotte "sous cloche" sans raison. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour le Collectif des Citoyens de Mayotte, c'est certainn, l'épidémie est en baisse depuis plusieurs semainees sur le territoire, ce qui justifie un passage au vert de l'île aux parfums. "Mayotte enregistre depuis plusieurs semaines une forte baisse du taux d’occupation en réanimation, une réduction des détections de cas positifs COVID 19 et visiblement, la circulation du virus diminue sur l’île" assure le collectif dans une lettre ouverte adressée au préfet et à l'ARS de Mayotte, au Premier ministre Jean Castex et au ministre de la Santé Olivier Véran, et signée de la présidente du collectif, Estelle Youssouffa.

Refusant d'être gardé "sous cloche" plus longtemps, le collectif demande "le classement de Mayotte en zone verte, la fin de l’état d’urgence sanitaire à Mayotte car il continue à donner un pouvoir exorbitant au représentant du gouvernement sur notre île et atteint aux droits fondamentaux alors que l’épidémie ne le justifie plus. Nous vous demandons l’arrêt immédiat de l’exigence de motifs impérieux pour Mayotte car elle va à l’encontre de la liberté de circulation".

Pour le Collectif des Citoyens de Mayotte, les restrictions encore appliquées à Mayotte ne sont pas proportionnées. "Comme tous les Français, nous voulons pouvoir circuler librement, retrouver nos familles et prendre nos vacances où bon nous semble. Nous demandons l’égalité de traitement tel que garantie par la République."

Retrouvez l'intégralité de cette lettre ouverte ici.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com