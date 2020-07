Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Depuis ce lundi 20 juillet 2020, le port du masque est obligatoire pour les adultes et les enfants de plus de 11 ans dans tous les lieux publics clos. Le décret pris vendredi 17 juillet a été publié samedi 18 juillet au Journal officiel. Le masque est désormais obligatoire dans la totalité des grandes surfaces alimentaires, mais aussi dans les centres commerciaux, les services publics et d'administration, les musées, les cinémas, les lieux de culte, ainsi que les salles de sport, pensions de famille et établissements sportifs couverts. Face à l'amende de 135 euros en cas de non port du masque, l'adaptation se fait tant bien que mal. (Photo rb/www.ipreunion.com)

