Le masque de protection s'est invité dans notre quotidien. Peu habitué à être " confiné ", le visage réagit. Rougeurs, irritation, sécheresse, acné ou encore démangeaison, les conséquences varient. Heureusement, vous pouvez prévenir ces problèmes cutanés en prenant quelques précautions. Un docteur en dermatologie livre à Imaz Press ses conseils pour aider votre peau à mieux tolérer le masque.



Port du masque, lavage des mains répétées et application de gel hydro-alcoolique, notre peau est malmenée par ces alliés indispensables contre la propagation du Covid-19. Que ce soit dans les transports, dans les magasins, ou encore au travail, on est tous confrontés au port quotidien du masque, et particulièrement depuis ce lundi 20 juillet où le port du masque devient obligatoire dans les lieux clos.



Pourquoi la peau réagit-elle ?

Bien que cela nous soit très utile pour lutter contre le coronavirus, le port du masque peut avoir un effet néfaste sur la peau, qu'il s'agisse d'un masque chirurgical ou d'un masque en tissu.

Lorsqu’on respire avec un masque, on dépose sur la peau de la vapeur d’eau, de l’humidité ainsi que des odeurs qui proviennent directement de notre organisme. En temps normal, toutes ces particules s’échappent dans l’air. Là, elles restent sur l’épiderme, favorisant ainsi la prolifération de bactéries et de microbes, qui ont tendance à l’endommager.

Le port du masque provoque aussi des irritations sur la peau, notamment au niveau " des points de contact " entre le masque et cette dernière. Nez, menton, haut des joues, et arrière des oreilles sont donc davantage concernés par ces diverses irritations. Les peaux sèches et sensibles sont les premières à souffrir du port prolongé du masque.

Quelles sont les solutions pour contrer ces désagréments cutanés ?

La surface interne du masque chirurgical est lisse. Elle n’agresse pas la peau. Concernant le masque en tissu, il faut privilégier le coton, qui réduira considérablement le risque d’irritations et de rougeurs. Match nul donc !

Dans tous les cas, pour éviter les problèmes de cutanés, il convient d’acheter des masques homologués, qui permettent de respirer correctement et de ne pas étouffer la peau.

Face à cette situation, baumes et crèmes sont les bienvenus. La dernière solution possible est donc d’appliquer " une crème barrière " qui va former un film de protection sur la peau”. Ces crèmes barrière sont disponibles en pharmacie.

Quelle routine beauté adopter ?

L’hygiène cutanée est essentielle. Comme d’habitude, nettoyez votre peau matin et soir avec un nettoyant doux en évitant le nettoyage à l’eau et au savon qui peuvent avoir tendance à assécher et irriter.

À l’intérieur du masque, l’air ne passe que très peu. Afin d’éviter que trop de bactéries ne se développent, essayez de garder cette zone la plus saine et aérée possible, notamment en évitant le maquillage (fond de teint et rouge à lèvres) qui peut avoir tendance à obstruer les pores.

