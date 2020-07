Alors que dans certaines parties du monde, la situation sanitaire commence à s'améliorer, à Madagascar, la progression du Covid-19 reste particulièrement inquiétante. Ce vendredi 24 juillet 2020, le pays a d'ailleurs dépassé la barre des 70 décès liés au virus. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Hôpitaux saturés, augmentation du nombre de cas et de décès, la crise Covid-19 dans la Grande Ile s'amplifie dangereusement, comme le rapportent plusieurs médias locaux. Le 23 juillet, ce sont plus de 600 cas qui ont été confirmés. Ce jeudi, 219 tests en plus sont revenus positifs. Cinq décès sont aussi survenus sur les mêmes dates.

Depuis le 5 juillet, la capitale Antanarivo est aussi reconfinée, alors que le déconfinement avait débuté depuis deux mois. La région d'Analamanga, où se trouve la capitale, était par ailleurs interdite de circulation jusqu'au 20 juillet. C'est dans cette région que la maladie circule le plus, alors que 548 des cas positifs du 23 juillet ont été confirmés à Analamanga, soit 89, 25% des nouveaux cas.



Une situation préoccupante alors que tous les hôpitaux publics de la capitale sont actuellement saturés et "n’arrive pas à absorber le nombre de demande d’hospitalisation", comme le note le Madagascar Tribune. La plupart des services publics de santé sont d'ailleurs destinés actuellement au Covid-19, afin de tenter de répondre aux besoins de la population.

Autre conséquence de cette crise : en pharmacie, le prix des médicaments a explosé, rapporte L'Express de Madagascar. La plupart des médicaments sont désormais vendus entre 3 et 6% de leur prix habituel, notamment à cause de la dépendance du pays à l'importation de ces derniers.

- Crise politique -

Au milieu de cette crise sanitaire, l'île traverse aussi une crise politique. En effet, le ministre de la Santé publique Ahmad Ahmad s’est inquiété de l’évolution de l’épidémie du coronavirus dans un courrier qui a fuité dans la presse. "Loin des discours rassurants de ces dernières semaines du Chef de l’Etat, le ministre Ahmad tient un autre discours et qualifie la situation de plus que préoccupante" souligne le Madagascar Tribune.



Ce courrier a fortement déplu à la présidence, qui tient un discours rassurant depuis le début de l'épidémie, et qui a désavoué le ministre de la Santé, se disant "consternée". "Cette démarche n’a jamais été prise ni au niveau du conseil du gouvernement ni au niveau du conseil des ministres et le ministère des Affaires étrangères n’a pas non plus été saisi" a indiqué Lalatiana Rakotondrazafy, porte-parole du gouvernement.



Si l'exécutif a admis à demi-mot que des manquements avaient été noté dans la gestion de la crise sanitaire, ces derniers étaient surtout imputables au ministère de la Santé. L'avenir d'Ahmad Ahmad au sein du gouvernement est en tout incertain.

