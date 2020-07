Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 59 minutes

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment qu'il n'y a pas de nouveau cas de Covid-19 enregistrés à La Réunion ce dimanche 26 juillet à 15h, soit un total de 657 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. 71% sont des cas importés. Une erreur s'est glissée dans le bilan des cas investigués du communiqué du 25 juillet, il fallait lire 467 cas importés et non 466, précisent les autorités. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

