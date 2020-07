Depuis l'obligation de présenter un test négatif au moment de l'embarquement afin de pouvoir voler vers La Réunion, impossible de monter à bord sans le précieux sésame, qui doit dater de moins de 72 heures. Pour les vols prévus le mardi, les complications sont parfois de taille, les laboratoires étant fermés le week-end. L'ARS a donc décidé d'attribuer une dérogation à ces voyageurs qui peuvent réaliser leur test 96 heures avant le décollage. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Sur les réseaux sociaux, chaque jour a son lot de questions concernant les fameux tests à réaliser avant de voler vers La Réunion. Qu'il s'agisse de touristes extérieurs ou de Réunionnais rentrant chez eux, même combat : il faut présenter un test négatif avant de monter dans l'avion, datant de moins de 72 heures. C'est obligatoire.

- Où, quand, comment -

Dans quel sens faut-il faire le test, quelle différence entre la Métropole et les DOM, combien de temps avant… Ces questions, bien que relayées régulièrement à travers divers communiqués, occupent largement les espaces de discussion sur la toile.

"J’aurais voulu savoir si le test COVID 72h avant, au départ de la réunion vers la métropole était obligatoire ?" demande par exemple un internaute.

Pour répondre dans un premier temps aux (nombreuses) interrogations des voyageurs, la préfecture a publié un tableau plutôt éclairant :

A savoir qu'en venant dans un laboratoire muni d'une ordonnance du médecin, le test est gratuit, car remboursé par la Sécurité sociale.

Dans le cas de voyageurs pressés et n'ayant pas pu passer par la case médecin, c'est payant. Dans un laboratoire de ville, il coûte tout de même 54 euros. Pour une famille complète, la note monte rapidement.

Toutes les informations pratiques sont listées sur le site de la préfecture, en détails. Un lien à garder sous la main.

- La galère du mardi -

"Nous prenons l'avion mardi 14 juillet, nous avons fait le test covid aujourd'hui (vendredi 10 juillet), pensez-vous que l'on puisse nous refuser le vol puisque ce n'est pas tout à fait 72h avant ?" s'interroge une internaute.

"Nous partons depuis la Martinique pour la Réunion le 17 août et pour faire le test covid pour être dans les temps des 72heures c'est le samedi 15 août... donc les labos sont fermés. Avez-vous fait le test le jour même du départ et reçu le résultat quelques heures après par mail ?" interroge une seconde. Et les exemples sont nombreux.

En partant en début de semaine, il faut en effet se procurer le fameux test et surtout avoir le résultat avant de décoller. Une chose qui n'est pas simple lorsque les laboratoires sont en effet fermés les samedis et dimanches.

Un couple métropolitain venant voir leur fille à La Réunion nous raconte les désagréments subis pour un départ le mardi. "Nous avions bien vu qu'il fallait que le test soit fait 72 heures avant le vol, mais impossible pour un départ mardi 28 juillet à 20h… Donc nous avons appelé l'ARS." Au téléphone, on leur répond qu'une dérogation est possible, et que les compagnies acceptent dans ce cas les tests faits 4 jours avant le vol et non 3 jours seulement.

Cafouillage au moment d'avoir French Bee au téléphone, la compagnie assurant leur vol. "On nous a confirmé l'existence d'un jour supplémentaire pour faire le test" nous dit la petite famille. Le rendez-vous est donc pris et père et mère se rendent au laboratoire munis d'une ordonnance.

- Dérogation possible -

Au moment de rappeler French Bee pour une simple vérification concernant leur voyage, le couple a un doute en entendant le message automatique tourner dans le combiné : cette fois il est question de 96 heures. Et la nuance est importante. "Nous avons posé la question et on nous a bien confirmé que pour un décollage à 20h le mardi, un test fait vendredi matin, c'était trop tard ! Et qu'on nous refuserait à l'embarquement !"

Fort heureusement le médecin de famille a pu rédiger une seconde ordonnance et le couple est retourné au laboratoire, pas franchement ravi, pour un nouveau dépistage le samedi matin. "Entre temps nous avons reçu les résultats : tests négatifs !" Heureusement, le second test dit la même chose.

Contactée, l'Agence régionale de santé (ARS) de La Réunion, nous confirme l'existence d'une dérogation.

"Les personnes voyageant le mardi peuvent bénéficier d'une dérogation de 24 heures supplémentaires, soit un test RT-PCR négatif au Covid-19 réalisé dans les 96 heures avant embarquement, afin de pallier les difficultés de réalisation d'un test en fin de semaine et d'obtention du résultat durant le week-end."

Confirmation, donc, à garder en tête pour éviter de se faire avoir : c'est bien l'heure du décollage qui compte, et pas le jour. A bon entendeur.

mm / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com