Dans une interview accordée au Parisien, ce samedi 25 juillet 2020, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que tous les tests virologiques seront désormais gratuits. L'arrêté paru samedi "permet à n'importe qui de bénéficier d'un test virologique PCR entièrement remboursé sans avoir besoin d'une ordonnance". (Photo rb/www.ipreunion.com)

Après s’être félicité des “500.000 tests par semaines qui ont un taux de positifs de l'ordre de 1 à 1,5%”, Olivier Véran a, dans un long entretien accordé au Parisien, annoncé que les tests PCR seraient désormais entièrement remboursés pour tous. Une démarche dans le but de faciliter l'accès à ces derniers et de limiter encore la propagation du virus en France.

Cela fait suite à la signature par le ministre de la Santé d’un arrêté stipulant, que “tout assuré peut bénéficier à sa demande et sans prescription médicale, d'un test de détection du génome du SARS-CoV-2 pris en charge intégralement par l'assurance-maladie obligatoire.”

Avant cela, le test PCR n’était pris en charge que lorsqu'il était prescrit, dans les cas suivants : pour les actes et prestations dispensés dans les centres ambulatoires dédiés au covid-19 ; pour la mise en place d'une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d'un dépistage positif au covid-19 ; ou pour la consultation réalisée par le médecin permettant de retracer un cas contact.

Désormais donc, plus besoin d'une ordonnance ni de présenter des symptômes pour bénéficier d'un remboursement intégral du test PCR.

- Plus de professionnels pour faire les tests -

L'arrêté précise, en outre, que les infirmiers diplômés d'Etat, les étudiants en odontologie, en maïeutique et en pharmacie, les aides-soignants, les sapeurs-pompiers, les marins-pompiers et les secouristes des associations agréées de sécurité civile titulaires d'une formation adéquate aux premiers secours pourront réaliser le prélèvement d'échantillon biologique.

Pour se faire tester, il faut toutefois se rendre dans un centre de dépistage agréé, dont voici la liste.

Lire aussi : Rapide et pas si douloureux : on a testé le prélèvement nasal

Pour les tests sérologiques, qui visent à rechercher de la présence d'anticorps, la situation est un peu plus compliquée. Depuis le 11 juillet, les tests rapides d'orientation diagnostique peuvent être effectués en pharmacie, mais il faut par contre se rendre en laboratoire pour ceux réalisés avec une prise de sang.

Les délais pour avoir les résultats des tests PCR et sérologiques varient entre 24 et 72 heures en fonction de l'engorgement des centres. “Dans plus de 80% des cas, les résultats des tests sont rendus en moyenne en 36 heures”, détaille Olivier Véran.

- Des masques gratuits pour les plus précaires -

L'arrêté entérine par ailleurs la distribution gratuite de masques aux plus précaires, annoncée par le ministre de la Santé mercredi 22 juillet. Environ 40 millions de masques seront distribués aux 7 millions de Français bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, de l'aide au paiement d'une complémentaire santé et de l'aide médicale de l'Etat.

Lire aussi : Covid-19 : des tests gratuits à Saint-Paul, La Possession, Saint-Denis et Cilaos

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com