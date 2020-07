Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Après Saint-Louis, Saint-Paul, La Possession, Saint-Denis et Cilaos, la campagne de dépistage gratuit au coronavirus s'étend à Saint-Joseph. Il y sera possible de se faire tester ce jeudi 30 juillet 2020, de 8h à 12h à la halle François Mitterrand. Aucune ordonnance n'est nécessaire, mais il faut être muni de sa carte vitale et d'une pièce d'identité. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Après Saint-Louis, Saint-Paul, La Possession, Saint-Denis et Cilaos, la campagne de dépistage gratuit au coronavirus s'étend à Saint-Joseph. Il y sera possible de se faire tester ce jeudi 30 juillet 2020, de 8h à 12h à la halle François Mitterrand. Aucune ordonnance n'est nécessaire, mais il faut être muni de sa carte vitale et d'une pièce d'identité. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)