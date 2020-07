Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

Du 28 au 30 juillet 2020, 57 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés à Mayotte. Ces cas annoncés sont à répartir comme suit : 7 cas sont des voyageurs testés dimanche 26 juillet, en perspective du vol pour La Réunion du 29/07/2020 (7 positifs sur 116 passagers), 23 sont issus du dépistage à M'tsamboro sur 3 jours (27, 28 et 29 juillet) et 27 autres cas issus des données du laboratoire du CHM et du laboratoire privé Troalen (résultats de prélèvement répartis sur les 3 derniers jours)

