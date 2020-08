Les Directions des quatre SEM de transport de La Réunion (SEM Estival, SEMTO, SODIPARC et SEMITTEL) alertent conjointement les pouvoirs publics de la situation financière très préoccupante dans laquelle elles se trouvent du fait de la crise du Covid-19. Nous publions ci-dessous et en intégralité leur communiqué. (Photo d'illustration mm/www.ipreunion.com)

Depuis la fin du confinement, les transports publics font face à une baisse sans précédent de leurs ressources financières. En effet, tous les réseaux de l'île, Citalis dans le Nord, KarOuest dans l'Ouest, Alternéo et CarSud dans le sud, Estival dans l'Est et même le réseau CarJaune au niveau régional, partagent le même constat : la désaffection des clients est significative et durable.

Avec une régression de plus de 40% du nombre de voyageurs et par voie de conséquent des recettes commerciales, les entreprises exploitant ces réseaux estiment la baisse de leur chiffre d'affaires à plus de 10 millions d'euros d'ici la fin de l'année 2020.

Aucune d'entre-elles ne pourra absorber sans réduction du niveau de services produit de telles pertes. Elles ont donc conjointement adressé au Ministre des Outre-Mer un courrier en vue d'obtenir une audience à l'occasion de sa prochaine venue à La Réunion. L'objectif est de pouvoir obtenir la mise en place d'un plan de soutien sans lequel une dégradation de l'offre de transport offerte aux Réunionnais et une remise en cause de l'emploi seront inévitables.

En espérant que cet appel sera entendu et que les transports publics réunionnais pourront à nouveau pleinement accompagner les Réunionnaises et les Réunionnais dans leur mobilité du quotidien.