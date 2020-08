On se demandait comment l'Agence régionale de santé (ARS) allait gérer l'arrivée de nouveaux voyageurs ou le retour des Réunionnais sans la septaine. Il s'avère que plusieurs SMS sont envoyés aux passagers pour leur indiquer et leur rappeler autant de fois que nécessaire la démarche à suivre pour se faire tester 7 jours après leur arrivée. Aucune obligation mais le test est fortement recommandé. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Quatre SMS en quatre jours... C'est ce qu'a reçu une famille tout juste arrivée à La Réunion pour les vacances. Le test obligatoire avant de prendre leur vol a été effectué dans les règles. Comme le veut le nouveauu dispositif Covid pour les voyageurs qui entrent sur le territoire, la septaine n'est plus obligatoire bien qu'elle reste conseillée.

Quelques jours après son arrivée, cette même famille a reçu un premier texto de l'ARS, le 4 août : "Bonjour. Nous vous invitons à réaliser un test de dépistage Covid-19 au plus tôt 7 jours après votre arrivée à La Réunion. Gratuit, muni de votre carte vitale, carte d'identité et carte d'embarquement, vous pouvez aller dans un centre de dépistage sans rendez-vous. Consulter les centres de dépistage. Durant les 14 jours suivants votre arrivée, vous devez porter un masque, ne pas être en contact de personnes fragiles, privilégier le télétravail en cas d'activité professionnelle, éviter l'utilisation des transports en commun et toute participation à des rassemblements."

Le ton est donné et l'ARS surveille. Un nouveau SMS, au texte identique, est envoyé le lendemain.

Le surlendemain, mardi 4 août, le ton change légèrement, désormais le dépistage au bout de 7 jours est présenté comme obligatoire : "Bonjour, nous vous rappelons que vous devez réaliser un test de dépistage virologique covid dès aujourd'hui, sur rendez-vous avec le laboratoire de votre choix. Test gratuit sur présentation au laboratoire de votre carte vitale et de votre billet d'avion ou carte d'embarquement. Trouvez un laboratoire près de chez vous." Texte suivi des mêmes recommandations de port du masque.

Une carte interactive est en effet disponible en ligne sur ce lien pour trouver un laboratoire.

La famille joue le jeu et prend un rendez-vous dans un laboratoire près de leur location. Ce mercredi 5 août, ils ont à nouveau reçu un SMS de l'ARS avec les mêmes recommandations.

Deux autres voyageuses nous indiquent avoir reçu leur premier texto avec les mêmes délais, soit quatre jours après leur arrivée.

A ces nombreux textos s'ajoutent les inaugurations de locaux dédiés pour justement dépister les voyageurs 7 jours après. C'est le cas au stade de l'Est, transformé en immense laboratoire de dépistage. C'est également le cas à la Saline les Bains, sur la commune de Saint-Paul, dans un local inauguré ce mercredi 5 août.

Le dépistage à J+7 n'est donc pas obligatoire mais tout semble fait pour pousser les passagers à y penser. Un message de l'ARS qui se veut manifestement rassurant alors que de nombreux Réunionnais se sont inquiétés de la disparition de la septaine au moment des vacances de juillet-août.

