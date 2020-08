Afin d'éviter la propagation du coronavirus sur le territoire, les voyageurs sont fortement incités à se faire dépister 7 jours après leur arrivée à La Réunion, souligne l'Agence régionale de santé dans un communiqué publié ce mercredi 5 août 2020. Trois centres de dépistage ont donc été mis en place pour accueillir les voyageurs, à Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre. Les tests sont gratuits sur présentation de la carte d'embarquement ou billet d'avion, de la pièce d'identité et de la carte vitale. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Afin de faire face à l’afflux des arrivées sur le territoire pendant cette période de vacances tout en assurant la continuité du diagnostic COVID pour d’autres personnes, l’ARS a impulsé et facilité, grâce au partenariat construit avec les laboratoires et les communes, trois centres de dépistage dédiés aux voyageurs (Nord, Ouest et Sud). Ainsi, à compter du 5 août, tous les passagers peuvent venir faire leur test PCR COVID-19 sur ces plateformes de prélèvement, dédiées aux tests J+7, gratuitement, sans rendez-vous, munis de leur carte d’identité, de leur carte vitale et de leur carte d'embarquement (ou billet d’avion).

- Pourquoi faire le test à J + 7 ? -

Les tests COVID doivent être réalisés 7 jours après l’arrivée des voyageurs à La Réunion pour des motifs de santé publique : ils permettent de vérifier qu'une personne dépistée négative avant le départ, n’a pas développé la maladie depuis, même en l'absence de tout symptôme ou signe évocateur.

Le test permet de détecter la présence des tests PCR (par prélèvements nasopharyngés) du virus, 7 jours après le test réalisé avant l’embarquement y compris chez les porteurs sains, de façon à consolider, voire renforcer les mesures de protection individuelle et collective, pour prévenir tout risque de propagation. Ainsi :

• Si le résultat du nouveau test est toujours négatif :

Pour les personnes venant de métropole, qui n’étaient plus soumises à une obligation de septaine : celles-ci continueront à respecter rigoureusement l’ensemble des gestes barrières.

Pour les personnes venant d’une zone de forte circulation (Mayotte ou tout pays considéré comme zone de circulation virale intense) : ces personnes, comme leur entourage, pourront être exonérées de toute forme de confinement à domicile. Elles devront pour autant respecter rigoureusement l’ensemble des gestes barrières dans les mêmes conditions que le reste de la population.

• Si le résultat du nouveau test est devenu positif :

La personne fait l’objet du contact tracing : ainsi, elle-même et ses proches sont contactés sans délai par l’Assurance Maladie et/ou l’ARS pour leur prise en charge et la mise en œuvre des conditions d’isolement appropriées ; ces personnes peuvent par ailleurs contacter la CPTAI pour solliciter les services d’aide à la personne.

- Modalités de dépistage dans les trois centres -

Afin de faciliter l’accès au dépistage des voyageurs, l’ARS a décidé de mettre en place, avec le concours des communes et des laboratoires, trois centres de dépistages à La Réunion.

A compter du 5 août, les équipes de prélèvement des laboratoires (Cerballiance, Réunilab, Saint-Benoît et le CHU) assurent l’accueil dédié aux passagers dans les trois centres suivants :

• à Saint-Denis (Sainte-Clotilde) : Stade de l’Est (Jean IVOULA), rue du Stade de l'Est (entrée piéton sortie A du stade, entrée B et entrée D pour les personnes à mobilité réduite)

• à Saint-Pierre (Ravine des cabris) : Salle Mahavel, allée des Bois noirs (à côté de la station-service)

• à Saint-Paul (La Saline Les Bains) : Mairie annexe, route de trou d’eau, Saline Les Bains

Horaires d’accueil des passagers : accueil sans rendez-vous, du lundi au samedi de 8h à 11h30

Ces tests sont gratuits sur présentation :

• de la carte d’embarquement ou billet d’avion

• de la pièce d’identité

• de la carte vitale

Les voyageurs sont informés de ces nouvelles modalités par SMS de l’ARS et par une notice remise à l’aéroport. L’avantage du dispositif est double :

• faciliter l’accès au dépistage à J+7 pour les voyageurs

• désengorger la prise de rendez-vous auprès des laboratoires pour les personnes dont le diagnostic COVID-19 doit être fait en priorité, notamment :

- patients symptomatiques,

- sujets contacts,

- personnes en pré opératoire,

- personnes avant admission en établissements de santé ou établissements sociaux et médico- sociaux,