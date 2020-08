Un nouveau protocole sanitaire allégé a été publié par l'Education nationale en vue de la rentrée scolaire qui approche. Désormais, les élèves de plus de 11 ans devront porter un masque lorsque la distanciation d'un mètre n'est pas possible, en intérieur comme en extérieur. La distanciation physique dans les espaces clos n'est plus obligatoire "lorsqu'elle est matériellement impossible ou qu'elle ne permet pas d'accueillir la totalité des élèves" précise le protocole. Les espaces doivent cependant être aménagés "de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves". A La Réunion, les élèves reprendront le chemin de l'école le lundi 17 août. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le protocole publié par l'Education nationale, composé de sept pages, a été largement assoupli pour permettre d'accueillir la totalité des élèves. Pour les personnels, le port d'un masque "grand public" est obligatoire dans les situations où la distanciation d'au moins un mètre ne peut être garantie dans les espaces communs de l'établissement, notamment les salles des professeurs.

Le port du masque n'est pas obligatoire pour les personnels :

• pendant les cours à l'école maternelle,

• lorsqu'ils sont à une distance d'au moins un mètre des élèves en école élémentaire, en collège et en lycée

"Lorsque le masque n'est pas utilisé, il peut être soit suspendu à une accroche isolée, soit replié sans contacts extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une pochette individuelle" précise le protocole.

Le ministère de l'Éducation nationale mettra à disposition de ses agents en contact direct avec les élèves des masques dits " grand public ", "à raison de deux masques pour chaque jour de présence dans les établissements" souligne le document.

- Masque obligatoire dans les collèges et lycées -

Les recommandations des autorités sanitaires sont les suivantes :

• pour les élèves des écoles maternelles le port de masque est à proscrire ;

• pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque n'est pas recommandé mais des masques sont à disposition pour équiper les enfants présentant des symptômes dans l'attente de leur départ de l'école ;

• pour les collégiens/lycéens, le port du masque " grand public " est obligatoire lorsqu'une distanciation d'un mètre ne peut être garantie en lieu clos comme en extérieur et en particulier lors de leurs déplacements ainsi qu'en classe lorsque la distanciation d'un mètre ne peut être respectée et qu'ils sont placés face à face ou côte à côte.

L'avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les élèves présentant des pathologies. Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. "Le ministère dote chaque collège et lycée en masques "grand public " afin qu'ils puissent être fournis aux élèves qui n'en disposeraient pas" précise cependant l'Education nationale

- Ventilation des classes et brassage entre classes -

L'aération des locaux doit être fréquente, à raison d'une fois toutes les trois heures. Elle doit durer au moins 10 à 15 rninutes et est assurée au moins trois fois par jour (avant l'arrivée des élèves, durant les récréations et la pause méridienne ainsi que le soir pendant le nettoyage des locaux).



La limitation du brassage entre classes et groupes d'élèves n'est plus obligatoire. En fonction de leur taille, les écoles et établissements scolaires organisent le déroulement de la journée et des activités scolaires pour limiter, dans la mesure du possible, les regroupements et les croisements importants.

De même, la limitation du brassage dans les transports scolaires n'est plus obligatoire. Toutefois, les collégiens et les lycéens doivent porter un masque si la distanciation entre élèves ne peut être garantie.

- Formation du personnel et sensibilisation des parents -

Le personnel de direction, les professeurs ainsi que tous les autres personnels sont formés aux gestes barrière, aux règles de distanciation physique et au port du masque pour eux-mêmes et pour les élèves dont ils ont la charge le cas échéant. Cette formation doit être adaptée à l'âge des élèves pris en charge et réalisée, dans toute la mesure du possible, avant la reprise des cours ou dès le premier jour.

Les parents sont informés clairement :

• des conditions de fonctionnement de l'école ou de l'établissement et de l'évolution des mesures prises ;

• de leur rôle dans le respect des gestes barrière (explication à leur enfant, fourniture de mouchoirs en papier jetables, utilisation des poubelles, etc.);

• de la surveillance d'éventuels symptômes chez leur enfant avant qu'il ne parte à l'école, au collège ou au lycée (la température doit être inférieure à 38°C) ;

• des moyens mis en oeuvre en cas de symptômes chez un élève ou un personnel ;

• de la procédure lors de la survenue d'un cas, qu'il concerne son enfant ou un autre élève;

• des numéros de téléphone utiles pour obtenir des renseignements et les coordonnées des personnels de santé, médecins et infirmiers, travaillant auprès de l'établissement ;

• des points et horaires d'accueil et de sortie des élèves.

