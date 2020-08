L'ambassade de France et la préfecture de La Réunion ont annoncé dans un communiqué de presse ce vendredi 7 août qu'un vol à destination de La Réunion depuis Madagascar aura lieu vendredi 14 août afin de rapatrier les ressortissants français coincés dans la Grande Île. Depuis le début de la crise de Covid-19, de nombreuses personnes sont en effet bloquées à Madagascar. Au total, 2.500 ont pu rentrer à La Réunion, ou transiter par la Réunion pour ensuite rentrer en métropole. Des vols spéciaux de 5 passagers en moyenne au départ de Tananarive et à destination de notre île ont aussi eu lieu les 5, 7 et 8 août. Un autre vol spécial, à destination de Paris, est prévu pour le 23 août. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"L’Ambassade de France à Madagascar et la Préfecture de La Réunion sont bien conscientes des difficultés actuelles pour nos compatriotes présents à Madagascar et souhaitant se rendre à La Réunion. L’Ambassade rappelle tout d’abord qu’elle œuvre sans relâche depuis le début de la crise sanitaire et la fermeture des frontières le 19 mars dernier au rapatriement de nos compatriotes vers la Métropole, Mayotte et La Réunion, ce qui a permis au total à plus de 8000 personnes de quitter Madagascar (Français, Européens et non Européens).



Depuis le 19 mars, sur la base d’une coopération étroite et réussie avec la Préfecture de la Réunion et les services de l’État sur place, notamment sanitaires, ce sont près de 2500 compatriotes et autres ressortissants qui ont pu rentrer à la Réunion, ou transiter par la Réunion pour ensuite rentrer en métropole.



Depuis le 18 juillet, toutes les personnes voyageant vers La Réunion doivent, quel que soit leur pays ou région de départ, présenter à l’embarquement "le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72h avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19". Cette règle est propre aux territoires français des outre-mer. En application de ces dispositions, le voyage à destination de La Réunion de passagers ne satisfaisant pas à cette exigence réglementaire nationale n’est pas autorisé.



A ce stade, les moyens existant en province pour réaliser des tests virologiques ne permettent pas de faire face à la demande. Aussi, seuls des vols spéciaux de 5 passagers en moyenne au départ de Tananarive et à destination de La Réunion (les 5, 7 et 8 août) sont organisés.

Cela est dû à la fois à une capacité limitée mais également à une politique sanitaire essentiellement dédiée aux cas symptomatiques. Dans ces conditions, l’Ambassade travaille à d’autres options en lien avec les autorités malgaches et Air Madagascar, visant à ce que les candidats au retour vers la Réunion rallient d’abord Tananarive, où l’offre de santé permettra la conduite de tels tests dans des délais compatibles avec la mise en œuvre des conditions de retour du décret cité ci-dessus. Un premier vol organisé par l’Ambassade en coopération avec Air Madagascar sera mis en place le 14 août prochain.



Par ailleurs, pour les personnes bloquées en province et désireuses de rentrer en métropole, l’Ambassade travaille en lien étroit avec Tsaradia et l’agence de voyage MDA-Aventour à mettre en place des vols de retour vers Tananarive compatibles avec des vols de continuation spéciaux Air France vers Paris. Ce sera le cas le 23 août prochain, depuis Tamatave et Diego"