Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Ce jeudi 13 août 2020, 6 nouveaux cas de Covid-19 en lien avec le foyer de contamination de Sainte-Clotilde ont été confirmés d'après nos informations. Au total, 31 personnes ont été contaminées. Pour rappel, une personne testée positive au Covid-19, sans que l'on sache l'origine précise de sa contamination, a participé à un événement familial le 29 juillet dernier. Après enquête des autorités sanitaires, plus de 100 contacts liés à cet événement ont été retracés. Ce mardi, neuf de ces personnes ont été dépistées positives, et 16 de plus ce mercredi. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

