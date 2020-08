Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Une agent de la médiathèque de Sainte-Marie a été testée positive au Covid-19 ce jeudi soir 13 août 2020. Le site a donc été fermé et le restera pour les deux semaines à venir par mesure de précaution. Tous les employés de la médiathèque ont été placés en quatorzaine depuis ce vendredi matin, et devraient être soumis à un dépistage une fois la période d'incubation passée. La fonctionnaire n'a pas voyagé récemment et n'a pas été, à sa connaissance, en contact avec une personne testée positive. Elle ignore donc comment elle a été contaminée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

