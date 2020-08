Avec 64 nouveaux cas de Covid-19 confirmés en trois jours et l'apparition de trois foyers de contagion, la situation sanitaire réunionnaise est désormais préoccupante. Alors que depuis le début de l'épidémie, La Réunion avait été épargnée, n'enregistrant que relativement peu de cas et aucun foyer de contagion, la situation s'est emballée en à peine quelques jours.



Le premier foyer de contagion est apparu à l'occasion d'une fête de mariage à Sainte-Clotilde, où un convive s'est avéré être positif au Covid-19. 30 autres personnes ont été contaminées suite à ce premier cas, d'autres investigations sont en cours pour retracer les cas contacts. Deux autres clusters, composés de quatre personnes chacun, sont de nature familiale et se trouvent aussi à Saint-Denis, dont au moins un à Bas de la Rivière.



Cette situation a poussé la municipalité à repousser la rentrée scolaire du 17 au 24 août dans 14 écoles maternelles et élémentaires dionysiennes. Le reste des écoles devraient rouvrir leurs portes normalement.

- Le masque obligatoire dans certains lieux -

La préfecture a par ailleurs annoncé que le port du masque sera obligatoire dans certains lieux en extérieur à partir de ce samedi 15 août. Toute l'île est concernée par cet arrêté préfectoral. Dans les marchés forains, les abords des accès de l’ensemble des établissements scolaires, d’enseignement supérieur et des crèches ; et les sites les plus fréquentés, le masque est donc obligatoire, sous peine de risquer une amende de 135 euros.



Cette obligation rejoint celle de porter un masque dans tous les lieux publics clos, qui a été actée le 20 juillet dernier. La liste des lieux en extérieur où ce dernier doit être porté est susceptible d'évoluer selon la situation sanitaire.

Imaz Press sera en live à partir de 17 heures pour suivre en direct la conférence de presse tenue par les autorités concernant les mesures de lutte contre l'épidémie. Suivez-nous.