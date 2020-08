L'union nationale des associations autonomes de parents d'élèves (UNAAPE) demande le report de la rentrée scolaire "à minima au lundi 31 août au vu de la situation sanitaire qui s'aggrave, notamment par l'augmentation des cas Covid-19 et l'apparition des clusters". La structure demande aussi "aux autorités compétentes, la mise en place d'une septaine obligatoire pour tous les voyageurs" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Sur ces trois derniers jours et particulièrement pour la journée d'hier, samedi 15 août, le nombre de cas avérés devient très préoccupant. L'irresponsabilité de certains mettent en péril la santé de la population réunionnaise entière" souligne l'UNAAPE .

Dans beaucoup de foyers vivent trois générations de personnes et bien souvent, nos aïeux sont atteints de maladies chroniques, en souffrent et sont ainsi très vulnérables. Ne jouons pas avec le feu, évitons l'incendie sanitaire et l'irréversible" dit encore la structure.

"Sommes nous pleinement en capacité de faire face à ce fléau qui indéniablement si elle est amenée à s'aggraver sur notre territoire ? L'Académie dispose-t-elle de suffisamment de masques pour les personnels, notamment pour les plus vulnérables et ont-ils été distribués dans l'ensemble des établissements scolaires ? " se demande l'UNAAPE avant de conclure en demandant "aux autorités compétentes, la mise en place d'une septaine obligatoire pour tous les voyageurs et un report de la date de la rentrée scolaire à minima au lundi 31 août 2020 afin de permettre d'évaluer les risques sanitaires réels".

