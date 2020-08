La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 39 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce dimanche 16 août à 15h00, soit un total de 855 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. La tendance à la hausse amorcée depuis le début de la semaine, malgré une légère baisse des cas comparée à samedi (40 cas). Le foyer de contamination (cluster) de Sainte-Clotilde annoncé mardi par les autorités sanitaires "regroupe à ce jour 47 cas confirmés et environ 200 contacts dont les résultats d'analyses sont soit déjà reconnus négatifs soit encore en cours d'analyses" indique l'Agence régionale de santé (ARS)

Parmi ces nouveaux cas on compte :

- un cas importé suite à son dépistage à J + 7.

- 21 cas sont classés autochtones.

- 17 cas sont encore en cours d’investigation.

Parmi les cas annoncés précédemment en cours d’investigation se trouvent :

- un cas classé autochtone secondaire

- 8 cas sont classés autochtones.

- un cas est classé importé suite à son dépistage à J + 7

"Au sein des 47 cas positifs du cluser (foyer de contamination) de Sainte-Clotilde on comptabilise 33 adultes dont un hospitalisé hors

réanimation et 14 enfants de moins de 18 ans" note l'ARS.

L’ensemble du contact-tracing réalisé auprès des enfants testés positifs de ce cluster a mis en évidence 33 contacts négatifs et 27 en cours, en attente de résultat ou de la réalisation d’un test.

L'un des deux autres foyers de contamination déjà identifiés à Saint-Denis est stable avec 4 cas confirmés et 5 contacts aujourd’hui testés négatifs. Dasn le second 4 nouveaux cas ont été confirmés et porte le total à 8 cas.

Concernant les deux foyers de contamination de Saint André,,"aucun cas supplémentaire n’est recensé à ce jour et les investigations sur les contacts sont encore en cours.

Situation épidémilogique au dimanche 16 août

"On observe que la situation sanitaire reste stable par rapport à la veille en termes d’hospitalisation Covid" commenge l'ARS

