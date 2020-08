Lundi 17 août 2020 , l'Université de La Réunion ouvre à nouveau ses portes. "En complément des mesures (déjà en vigueur) et compte-tenu de la recrudescence des cas de personnes contaminées par la Covid-19 ces derniers jours, le Président de l'Université a pris la décision de renforcer les mesures de protection sanitaire en ce début d'année universitaire 2020-2021" indique l'université dans un communiqué que nous oublions ci-dessous :

"Lundi 17 août au matin, l'Université de La Réunion ouvre à nouveau ses portes, après la période de congés de l'hiver austral. À cette occasion, tous les personnels administratifs et techniques feront leur retour en présentiel, notamment pour assurer les inscriptions sur le site du Tampon et du Moufia, suivant les conditions de reprise de l’activité sur site validées en conseil d'administration de l'établissement le 18 juin dernier.

En complément de ces mesures et compte-tenu de la recrudescence des cas de personnes contaminées par la Covid-19 ces derniers jours, le Président de l'Université a pris la décision de renforcer les mesures de protection sanitaire en ce début d’année universitaire 2020-2021 :

- le port du masque est ainsi rendu obligatoire en permanence sur l'ensemble des sites et campus de l'établissement pour les personnels et les usagers dès la réouverture et jusqu'au 15 septembre 2020, a minima. Cette mesure est reconductible tant que les conditions sanitaires resteront préoccupantes. Les masques seront fournis aux personnels par l’établissement et les étudiant(e)s devront se munir de leurs masques, conformément à la circulaire ministérielle du 06 août 2020

- afin de réguler les flux sur l’ensemble des sites et campus de l’établissement, le contrôle d'accès sera renforcé, avec vérification systématique du port du masque pour les personnels, les usagers et autres visiteurs. L’ensemble des sites et campus ne seront accessibles que par un seul point d’entrée, afin de faciliter ces démarches

- pour tous les personnels de retour d’un séjour hors département et ne bénéficiant pas d’un test négatif à la Covid-19 réalisé juste avant leur trajet de retour, un placement en télétravail sera réalisé dès la rentrée et pour une septaine complète, sur la base d’une déclaration sur l’honneur mentionnant les dates de retour sur le territoire réunionnais. La septaine n’étant obligatoire que pour certaines zones de provenance, cette mesure de distanciation a pour objectif d’éviter la transmission de la Covid-19 et de lutter efficacement contre le virus

conformément aux recommandations de l’ARS.

Avec ces mesures barrières renforcées, le Président de l’Université et l’ensemble de l’équipe présidentielle tient à assurer aux personnels, aux étudiant(e)s et aux usagers des sites et campus de l’Université de La Réunion de leur mobilisation constante pour protéger leur santé et faire barrage au virus Sars-Cov-2 et à la Covid-19".