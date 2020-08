Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"En raison de la persistance des restrictions gouvernementales des pays qu'Air Austral dessert dans la zone océan Indien, la compagnie prolonge la suspension de ses vols vers l'Asie et son réseau régional, et ce jusqu'au 30 septembre 2020 au minimum" informe la compagnie aérienne dans un communiqué publié ce lundi matin 17 août 2020. Cela concerne plus précisément les lignes Réunion-Bangkok, Réunion-Madagascar, Réunion-Afrique du Sud, Réunion-Inde, Réunion-Seychelles et Réunion-Maurice. La compagnie Air Austral reste cependant organisée afin de permettre une relance rapide de ses vols régionaux dès que cela sera rendu possible (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"En raison de la persistance des restrictions gouvernementales des pays qu'Air Austral dessert dans la zone océan Indien, la compagnie prolonge la suspension de ses vols vers l'Asie et son réseau régional, et ce jusqu'au 30 septembre 2020 au minimum" informe la compagnie aérienne dans un communiqué publié ce lundi matin 17 août 2020. Cela concerne plus précisément les lignes Réunion-Bangkok, Réunion-Madagascar, Réunion-Afrique du Sud, Réunion-Inde, Réunion-Seychelles et Réunion-Maurice. La compagnie Air Austral reste cependant organisée afin de permettre une relance rapide de ses vols régionaux dès que cela sera rendu possible (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)