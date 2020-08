Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 25 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce lundi 17 août à 15h00, soit un total de 880 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. Un recensement quotidien en baisse par rapport aux records de nouveaux cas atteints samedi et dimanche, mais qui confirme la forte circulation autochtone du virus. D'ailleurs les cas importés ne représentent désormais plus 56% des cas totaux. Parmi les nouveaux cas de ce jour, 15 cas sont classés autochtones dont 1 lié au cluster annoncé le 11 août, 1 cas est classé positif suite à son dépistage à J7, 9 cas sont encore en cours d'investigation. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www/ipreunion.com)

