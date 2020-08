Les professionnels de santé de La Réunion expriment, ce lundi 17 août 2020, leur inquiétude avec la hausse des cas de Covid-19 sur l'île cette dernière semaine. Ils souhaitent rencontrer le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, en visite à La Réunion jusqu'à jeudi, pour lui faire part de leurs demandes parmi lesquelles rendre obligatoire le test à J+7 pour les voyageurs et le masque au travail. Nous publions leur communiqué ci-dessous avec l'ensemble de leurs préconisations. (Photo rb/www.ipreunion.com)

La communauté des Professionnels de santé de l’île de la Réunion est très préoccupée par la situation épidémiologique actuelle marquée par la multiplication de nouveaux cas autochtones au sein des clusters et l’apparition de chaînes de transmission du virus non maîtrisées.

Jusqu’à présent nous avions essentiellement (85%) des cas importés découverts sur les tests à J7 dont la réalisation atteignait à peine les 40%. Depuis 4 jours, le profil des patients a fait apparaître des cas positifs autochtones de deuxième, voire de troisième génération. Plus inquiétant encore, il n’a pas été possible de retracer l’ensemble des cas contacts au sein de ces chaînes de transmission. Ces éléments nous ont été remontés par les autorités sanitaires mais également par les professionnels de santé sur le terrain.

Notre inquiétude repose sur les éléments suivants :

• Notre capacité d’accueil en réanimation est de 150 lits en sachant que ces lits ont été occupés par 3 cas autochtones en 3 jours et que ces lits permettent de prendre en charge normalement des patients hospitalisés pour d’autres pathologies lourdes.

• Notre insularité, notre éloignement de l’Hexagone et la précarité socio-économique réunionnaise nous rendent très vulnérables.

• Le recours insuffisant au test RT-PCR à J7 de l’arrivée sur l'île (à peine 40%).

• La quasi non-observance de la septaine à l’arrivée sur l'île malgré les recommandations.

• La multiplication des réunions familiales avec de nombreux participants (dont certains de retour de métropole et n’ayant pas observé la septaine ...) pour des mariages ou autres évènements festifs (baptêmes, fêtes dansantes…).

• Le non-respect du port du masque en milieu clos, notamment sur les lieux de travail, quand les règles de distanciation physique l’imposeraient.

• La rentrée scolaire avec un grand nombre de personnes arrivant de l’Hexagone (où le virus a repris une circulation active) n’ayant pas respecté la septaine et qui vont reprendre leurs activités habituelles.

• L’absence d’incitation au télétravail pour les personnels de retour de vacances hors Réunion….

• L’augmentation chaque jour des cas Covid+ et des cas contacts pris en charge par l’ensemble des professionnels de santé de proximité, que ce soit en cabinet, en officine ou au domicile.

La communauté des Professionnels de Santé souhaite rencontrer M. Sébastien LECORNU, ministre des Outre-Mer, lors de sa venue à La Réunion afin qu’il entende nos propositions :

• Rendre le test de dépistage à J7 obligatoire (décision ministérielle)

• Augmenter les possibilités de "contact tracing" par un recrutement plus important de personnel

• Rendre le port du masque au travail obligatoire et ce de manière généralisée y compris pour les postes où il n’y a pas d’accueil du public

• Autoriser de nouveau la téléconsultation par téléphone pour éviter le risque propagation du virus dans les cabinets médicaux (protection des patients et des professionnels de santé)

• Incitation au télétravail durant la septaine et pour ceux qui nécessitent un isolement

• Supprimer les délais de carence pour les arrêts de travail prescrits par les médecins dans le cadre de la mise en isolement pour les cas de contacts Covid ou pour les Covid+ confirmés

• Limiter les réunions familiales à 20 personnes maximum.

Nous sommes à un moment charnière de l’épidémie à la Réunion, l'extrême vigilance est de mise. Le relâchement de la vigilance de nos concitoyens risque de conduire à une situation sanitaire catastrophique comme l’avaient modélisée les épidémiologistes (plusieurs milliers de cas et une saturation de l’ensemble de nos structures de soins, réanimation comprise pour fin Août et le mois de Septembre 2020). Toutes les forces sanitaires de notre île doivent rester mobilisées et se coordonner, chaque acteur étant un maillon indispensable dans la gestion de cette crise. Nous adressons également un appel à l’ensemble de la population pour respecter les mesures mises en place et éviter ainsi une aggravation de la crise COVID sur notre île.

Ces mesures nécessitent une mise en place rapide et forte aujourd’hui pour éviter le pire sur le plan sanitaire et économique de demain.