D'après les informations du média Franceinfo, le port du masque en entreprise deviendra obligatoire à partir du 1er septembre sauf dans les bureaux individuels. L'annonce a été faite par Elisabeth Borne, ministre du Travail, lors d'une réunion avec les partenaires sociaux, ce mardi 18 août. Les salariés devront désormais porter leur masque partout où l'on est susceptible de se croiser, dont les open spaces et les bureaux ouverts. Seules les personnes travaillant en bureau individuel sont exemptées du port du masque. L'achat des masques devra être effectué par les entreprises, et non les salariés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

